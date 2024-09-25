"Torpille öğrenci alımı" tepkisi

KTOEÖS, yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde bir öğrencinin “usulsüz” şekilde okula alındığını belirtti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde, “Eğitimdeki Sorunlar Sadece Bina/Altyapı Sorunları Değildir” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Sendika, yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan okulda, bir öğrencinin “usulsüz” şekilde okula alındığını savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, neden böyle bir sınav yaptığını açıklamasını istedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, okulda inşaat ve konteyner olmadığını ancak her yıl olduğu gibi “usulsüzlük” olduğunu savundu.

Okulun yıllardır yetenek sınavı ile öğrenci aldığını, özel bir statüsü olduğunu hatırlatan Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ısrarla okulun tüzüğünü yapmak istemediğini iddia etti.

“Her sene kontenjan eksiktir” diyerek, sınav yapılıp, geçmeyen öğrencilerin tekrar okula alındığını ileri süren Eylem, bu yıl ise ilk kez 11’inci sınıfa öğrenci alımı yapıldığını kaydetti.

Okula alım sınavını komisyonların yaptığını ifade eden Eylem, komisyonda, okulun öğretmenleri, Bakanlıktan denetmenler ayrıca Bakanlığın belirlediği akademisyenlerin yer aldığını söyledi.

Komisyonun bu yıl sınavı haziran ayında yaptığını daha sonra sınavı geçmeyen öğrencilerden itiraz edenler olduğunu anlatan Selma Eylem, iki buçuk ay sonra eylül ayında tekrar sınav yapıldığını belirtti. KTOEÖS Başkanı Eylem, okulun dışında yapılan sınavda daha önce sınavı geçmeyen bir öğrencinin okula alındığını kaydetti.

Söz konusu sınavın, itiraz eden öğrencilerin tümüne duyurulmadan, açık çağrı yapılmadan, okulun öğretmenleri komisyonlara dahil edilmeden, “gizli kapaklı” yapıldığını savunan Eylem, “Eğitimin niteliği meselesi hiç dertleri değil” dedi.

Rüşvet, yolsuzluk, sahtekarlık ve torpilin eğitime de yansıdığını öne süren Eylem, yapılan tüm usulsüzlükleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise yasalara uyulmadığı ve bazı kişilere adaletsizce avantajlar sağlandığını dile getirdi. Gökçebel, “Bu sınavı yapan Eğitim Bakanı mı? Daire Müdürü mü? Onu da bilmiyoruz” dedi.

Sınavın yapılma ve öğrenci atanma biçiminin nasıl olduğunun yıllardır belli olduğunu belirten Tahir Gökçebel, bunun bir kişi için yapılmasının anlamının, “torpil, eşitsizlik, istisna” yaratmak olduğunu söyledi.

“Okullar amaçsız hale getirildi” diyen Gökçebel, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne, yapılanması açısından ne kadar sanat okulu denilebileceğini de sorguladı.

“Eğitimde sadece altyapı sorunu yoktur, amaçsızlık vardır” diye konuşan Tahir Gökçebel, rutin konuşulan konuların bile çözülemediğini belirtti. Tahir Gökçebel, “tam gün okul” denilirken, kurultay gerekçesiyle okulların açılmasına beş gün ara verilebildiğini ileri sürdü.

“Çocuklarımızı harcıyoruz, öğretmenlerimizi artık tükenmişliğe itiyoruz” diyen Gökçebel, Kıbrıs Türk eğitim sisteminin, sil baştan yaratılması gerektiğini kaydetti.