“Töre’ye teslim olun”

Meclis Başkanlığı krizleri hakkında değerlendirmeler sürüyor...

9. dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’na göre UBP, “Zorlu beye sana haksızlık yaptık. Gel demesi gerekir".

Manavoğlu, “UBP’nin en büyük yanlışı Töre’ye 5. Turu vermemek, CTP'nin ise yanlışı yarın açacağız meclisi demekti. Ayrıca önerdikleri seçim tarihi de bana göre doğru değil” dedi.

