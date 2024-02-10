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Töre’den İngiliz vekillere direkt uçuşlar için çağrı

Meclis Başkanı Töre, İngiliz vekillerden direkt uçuşların başlatılması için destek talep etti

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Töre’den İngiliz vekillere direkt uçuşlar için çağrı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’te kabul ettiği İngiliz milletvekillerine KKTC’ye direkt uçuşların başlatılması konusunda, Kıbrıs Türkünün destek beklediğini söyledi.
Töre, İngiltere Muhafazakar Parti milletvekilleri ve Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet İnisiyatifi üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, görüşmede yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra, Kıbrıslı Türklerin beklentilerinin daha da arttığını ve direkt uçuşların başlamasını beklediklerini söyledi.
Kıbrıs Türk halkının ambargo ve izolasyonlar altında yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Başkan Töre, İngiliz parlamenterlerden, Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulması konusunda destek istedi.
Kıbrıs adası için tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Töre, tüm dünyanın buna saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.
Kıbrıs Türkü'nün barış içerisinde yaşamak istediğini ancak geçmişte yaşananları bir daha yaşamak da istemediğini ifade eden Töre, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum terör örgütü EOKA  ve Yunan cuntası olduğunu söyledi.
Töre, konuk heyetin KKTC’yi de ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, sadece Ada'nın güneyine yapılan ziyaretlerin Rumları çözümsüzlüğe ittiğini her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti.
Meclis Başkanı Töre, 1963 yılında Rumlar tarafından başlatılan saldırılar sonucunda, pek çok köydeki Kıbrıslı Türklerin köylerini terk etmek zorunda kaldığını, bu insanların 10 yıl boyunca 4 köyde yaşamak zorunda bırakıldığını, Kıbrıslı Rumların 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de Kıbrıslı Türkleri dışladığını anlattı.
Töre, Rumlar tarafından bir çok Kıbrıslı Türkün katledildiğini, kayıp ilan edilenlerin bir kısmının halen bulunamadığını da söyledi.
 
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