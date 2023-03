Töre’den, Dimitriu’ya kınama

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rum Meclis Başkanı’nın KKTC bayrağının açılması ile ilgili Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı’na mektup göndermesini kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Bahreyn’de 146’ncısı gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı çerçevesindeki bir toplantıda KKTC bayrağının açılması ile ilgili Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı’na mektup göndermesini kınadı.

Yazılı açıklama yapan Töre, şunları kaydetti:

“GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitru’nun, Bahreyn’de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısında, salonda KKTC bayrağının açılmasına yönelik yazdığı protesto mektubunu üzüntü ile öğrendim; ancak şaşırmadım.

GKRY Meclis Başkanı’nın mektubu, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklere karşı tahammülsüzlüğünün alışılagelmiş bir tezahürü olmakla birlikte herhangi bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Böylesi davranışlar, müzakere arayışlarına zarar vermektedir.

Eğer bir işgal ve yasa dışılıktan bahsedilecekse, o da Kıbrıs Rum liderliğinin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs Türklerini silah zoruyla Devletlerinden kovarak hâlâ işgalleri altında tuttukları sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. BM kararları olarak bahsettikleri ise siyasetin hukuka üstün gelerek alınan ve Rum ortağın işgaline meşruiyet kazandıran BM’nin 186 sayılı yanlı kararıdır.

Söz konusu BM kararını on yıllardır istismar eden Kıbrıs Rum liderliği Kıbrıs’taki gerçekleri görmezden gelmektedir. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Rum liderliği her ne kadar inkâr etse de Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun ‘üstün hukuk ilkesi’ olarak kabul ettiği kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak ilan ettiği bağımsız ve egemen KKTC vardır. Öyle ki, her geçen gün de uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam edecek ve uluslararası camiada hak ettiği saygın yerini alacaktır.”