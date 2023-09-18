Töre: "Yargının sorunları var ancak devlet bu sorunları çözecek"

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre de, yargının sorunlarının olduğunu, ancak devletin bu sorunları çözeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre de, yargının sorunlarının olduğunu, ancak devletin bu sorunları çözeceğini vurguladı.

Töre, Adli Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, ortak komisyonlar kurarak, yasalar tüzükler hazırlanmasının önemini bildiklerini, eksikliklerin giderilmesi için de çalıştıklarını ifade etti.

Bağımsız yargının ülkeye, topluma güven verdiğini ifade eden Töre, törendeki konuşmaların içinden alacakları önemli bilgiler olduğunu ifade etti, ülkeye insanlara haksızlıklar olduğunu, adaletsizlikler olduğunu ancak bunların olmaması için yargıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Töre, yargı, polis, hukuk sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntıları dinlediklerini, meclis ve hükümet olarak bunları gidermek için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Töre, “Adalet herkes için gereklidir, adaletle yönetelim, insan odaklı olalım, davaları sorunları en adil şekilde çözelim. Üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapalım” diye konuştu.

Zor şartlarda görev yapan yargının sorunlarını çözmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Töre, “Mazeret üretmeden gereğini yerine getireceğiz. Adli yıl hayırlı uğurlu olsun” dedi.

-Altıncık

Başsavcı Sarper Altıncık da, yeni adli yılın açılışında ilk olarak bağımsız görev yapan ve devletin hukuk görevlerini yürüten, danışmanlığını yapan Başsavcılığın görev ve yetkilerini okudu, böylece Başsavcılığa yapılan haksız eleştirilerin yapıldığının kamuoyu tarafından daha net değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Altıncık, ceza davalarında görevin poliste olduğunu, polis gönderdikten sonra davaların yürütüldüğünü anlattı.

Başsavcılığın ceza davalarında polis tarafından dava hazırlanıp gönderildikten sonra davalara karar verildiğini belirten Altıncık, 2023 yılının yoğun geçtiğini ifade etti, Başsavcılık tarafından 925 ağır ceza, 71 binden fazla trafik, 41 anayasa, 634 idari, binden fazla hukuk davası yürütüldüğünü kaydetti.

Yoğun bir iş yükü altında olan Başsavcılığın personel araç ve altyapı sorunu olduğunu ifade eden Altıncık, trafik uyuşturucu cinsel taciz davalarının arttığını, özellikle cinsel tacizlerde yaşı küçük mağdurlarla ilgili Şahadet yasasında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Hukuk devleti KKTC mahkemelerinin, başsavcılığın çalışma disiplinini anlatan Altıncık, KKTC halkı adına yasaları yapma yetkisi olan meclisin yasaları güncellemesinin önemine vurgu yaptı.

Kamu personeli suçlarının arttığına işaret eden Altıncık, caydırıcı ve etkin cezaların caydırıcılık açısından önemli olduğuna işaret etti.

Disiplin açısından da yasanın öngördüğü cezaların verilmesi gerektiğini belirten Altıncık, Yolsuzlukla mücadelede ise denetime işaret etti, “Yapanın yanına kalmaması” için Başsavcılığın yasalar çerçevesinde görevini yaptığını kaydetti.

Devletin sadece ceza değil, topluma kazandırmak gibi de bir görevi olduğunu ifade eden Altıncık, ıslah olmadan tahliye olan kişilerin yine suç işleyebileceğine dikkat çekti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün yeterli olmadığını da ifade eden Altıncık, uygulamanın yanlışlığına işaret etti, bir nevi “af” olarak nitelendirilen tüzüğün, mahkeme kararları üzerine çıkamayacağına vurgu yaptı.

Altıncık, Anayasa Mahkemesi kararlarında tüzük düzenlemesi yapılmaması gerektiğine de işaret ederek, Anayasa’ya uygun hareket edilmesi durumunda ülkenin düzenli bir şekilde işleyişinin devam edeceğine vurgu yaptı.

Yetkileri kullanan kişilerin hizmet içi eğitim ve liyakatla atanmasının önemine işaret eden Altıncık, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.