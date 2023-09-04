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Töre, voleybolda Avrupa şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı

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Töre, voleybolda Avrupa şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, voleybolda Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı. 

Töre, yayınladığı mesajda, “Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımızın heyecanlı ve çekişmeli geçen final mücadelesi sonrasında Avrupa Şampiyonu olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sporcuların verdikleri mücadeleyle Türk kadınının mücadeleci ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Töre, “Böyle büyük bir başarının Anavatanımızda Cumhuriyetin 100.yılında gerçekleşmesi ise ayrıca büyük bir anlam ve önem taşımaktadır. Elde edilen şampiyonluk, Kıbrıs Türk halkına da büyük bir gurur ve coşku yaşatmıştır. Türk milletine tarihi bir zafer yaşatan filelin sultanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
 
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