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Töre ve Pilli’nin öğleden sonra taburcu edilmesi planlanıyor

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Töre ve Pilli’nin öğleden sonra taburcu edilmesi planlanıyor
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Kolan Hastanesi’nde müşahede altında bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli’nin öğleden sonra taburcu edilebileceği açıklandı.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kolan Hastanesi doktorlarından Hasan Feray, Töre ile Pilli'yi bugün taburcu etmeyi planladıklarını belirtti.
Feray, yüksek tansiyon şikayetiyle gözetim altında bulunan Töre ve Pilli’nin tahlillerinin temiz olduğunu ve her iki hastanın da kalp krizi tehdidi altında bulunmadığını kaydetti.
Hasan Feray, kalp damar rahatsızlığı bulunan her iki hastayı öğleden sonra istirahate göndermeyi planladıklarını belirtti.
 
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