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Töre ve Pilli taburcu olamadı

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Tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Meclis Başkanı Töre ile UBP Milletvekili Pilli, dün geceyi de hastanede geçirdi

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Töre ve Pilli taburcu olamadı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli’nin dün geceyi de Kolan Hastanesi’nde gözetim altında geçirdi.
Kolan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı doktor Hasan Feray, Töre ile Pilli'nin tansiyonunun şu an kontrol altında olduğunu, ancak her ikisinin de kalp-damar hastası olduğunu ve dün geceyi de gözetim altında geçireceklerini belirtti.
Töre ve Pilli, önceki akşam yüksek tansiyon atağı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Ali Pilli'nin doktoru Dr. Hasan Feray’dan alınan bilgiye göre, yaşadığı hiper tansiyon atağı nedeniyle 24’e 13 tansiyonla önce Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvuran Ali Pilli'ye burada ilk müdahale yapıldı. Tansiyonunun düzeltilmesinin ardından Ali Pilli’nin Kolan Hastanesi’nde müşahede altına alındığını ifade eden Feray, Pilli’nin durumunun şu anda iyi olduğunu kaydetti.
Feray, bir süredir yaşadığı yüksek tansiyon ve kalp damar rahatsızlığı bulunması nedeniyle Pilli’nin stresli ortamlardan uzak tutulması amacıyla müşahede altında kalmasının uygun bulunduğunu söyledi.
 
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