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Töre, Türkiye’de şehit düşen askerler için taziye mesajı

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Töre, Türkiye’de şehit düşen askerler için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 4 asker için taziye mesajı yayımladı.
Töre mesajında şunları kaydetti:

“Tunceli’nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 Mehmetçik’in şehit olduğunu ve 1 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hepimizi derinden üzen kazada 4 askerimizin şehit olması bizleri tarifsiz bir acıya boğmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Jandarma Teşkilatı mensuplarına başsağlığı ve sabır dilerim.”
 
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