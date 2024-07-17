Töre: “Türkiye Türk dünyasının ağabeyidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Türkiye'nin Türk dünyasının ağabeyi olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini” kaydetti.





Meclis'ten verilen bilgiye göre, Töre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yaz kampı etkinliği çerçevesinde KKTC’de bulunan Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Töre, üzerinde yaşadıkların toprakların can ve kan vererek vatan yapıldığını hatırlatarak gençlerden bu gerçekleri unutmamalarını istedi.

Töre, “Türk'ün şehit olduğu her yer bizim için vatandır. Karabağ’da, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta şehit olanlar bizim için aynıdır. Aramızda ayrı- gayrı ve ayrım yoktur. Hepsine sahip çıkmak bizlerin görevidir” dedi.

Hocalı'da yaşananları “soykırım ve katliam” olarak nitelendiren Töre, Ermeni zulmünü anlatan tüm etkinliklere katıldığını söyledi. Gençlere KKTC’nin de Türk vatanı olduğunu belirten Töre, şehit çocuklarına tavsiyelerde bulundu.

Komünizm yıkıldıktan sonra beş Türk yurdunun bağımsızlığa kavuştuğunu anımsatan Töre, bunların içerisinde en millisinin de Azerbaycan olduğunu kaydetti.

Milli şuurun tüm gençler tarafından benimsenmesini gerekliliğini ifade eden Töre, “Türküm” demenin ırkçılık olmadığını vurgulayarak, gençlerden tarihlerini öğrenmelerini istedi.

Aynı milletin mensupları olduklarını altını çizen Türk, Türk insanının içerisinde adalet duygusu olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıma noktasında önemli adımlar attığını belirten Töre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği heyeti üyeleri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu, anı fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

