Töre, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı kabul etti

Işıkhan: “BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilci’nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri samimiyetle yansıtmasını bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi’nde Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve bazı bürokratlar da yer aldı. Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Bakan Işıkhan’ın açıklamalarda bulundu. Ardından hediye teatisi yapıldı.

- Töre: “Kıbrıs meselesi, KKTC ve Türkiye’nin milli davasıdır”



Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu’nun daveti üzerine KKTC’ye ziyarete bulunan Bakan Işıkhan ve heyetini ağırlamaktan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs meselesinin KKTC ve Türkiye’nin milli davası olduğunu söyleyen Töre, b u yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’inci yılının kutlanacağına işaret etti. Töre, “50’inci yıl dönümünü 20 gün sonra muhteşem törenlerle kutlayacağız, heyecanımız dorukta” dedi. Töre, “Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, canı cana, kanı kana kattık, direne direne 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nı gördük” diyerek, şehitlere rahmet, hayatta kalan gazilere şükranlarını sundu.

-“Sadece KKTC vatandaşı olanların da Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanması temel hedefler arasındadır”

Töre, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir devlettir ve kurumsal yapılarımız oluşmuştur, çalışma hayatımız fevkalade önemli. Sendikalaşmada vardır. Çalışma Bakanlığımıza bağlı birçok kurum vardır… Anavatan Türkiye ile her zaman birlik-beraberlik ve dayanışma içerisinde eksikliklerimizi tamamlamak, birlikte iş birliği yapmak ve protokoller imzalamak ve çalışanların haklarını, hasta hakları korumak, tedavi açısından KKTC vatandaşı olanların da—sadece KKTC-TC çift uyruklu olanların değil— Anavatan Türkiye’nin sağlık sisteminden yararlanması temel hedefler arasındadır.”

- “Biz aynı milletin insanlarıyız”

Bakan Işıkhan’ın ziyaretinin kendilerini onurlandırıldığını ifade eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere selamlarını iletti.

“KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ismi ayrı olabilir ama biz aynı milletin insanlarıyız” diyen Töre, KKTC’nin Azerbaycan ile de “çok iyi” ilişkiler içine girdiği bir döneme başladığını belirtti. Töre, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu da bizler için birlikte çalışıyoruz ve hep birlikte yola devam edeceğiz” dedi.

-Işıkhan: “Şahsi Temsilci’nin tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri yansıtmasını bekliyoruz”

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ziyaretinde kendilerini kabul etmesinden ötürü Töre’ye teşekkürlerini sundu.

“Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin gönlümüzde yeri her zaman ayrıdır” diyen Işıkhan, “Her platformda Kıbrıs Türklerinin hakkını ve hukukunu gözeten bir dış politika anlayışına sahip olduklarını” belirtti.

Kıbrıs meselesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteklerini yineleyen Işıkhan, Kıbrıs meselesinde yeni müzakere sürecine başlanabilmesi öncesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesi gerektiğini muhataplarına her vesileyle anlattıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görevinin sona ermesine bir hafta kaldığını belirten Işıkhan, “Şahsi Temsilci’nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri samimiyetle yansıtmasını bekliyoruz.” dedi.

-“KKTC’nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuz”

Işıkhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son iki BM Genel Kurulu’ndaki uluslararası toplumun KKTC’yi tanıması çağrısına işaret ederek, “KKTC’nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

“Türk devletleriyle temasın Türk Devletleri Teşkilatı yoluyla artırmasının ve ilişkilerini geliştirmesinin, Kıbrıs Türkünün haklı davasını dünyaya duyurmasını sağlayacağı” görüşünü paylaşan Işıkhan, “Azerbaycan Milli Meclisinde oybirliğiyle KKTC ile Dostluk Grubu kurulması kararının alınmasından büyük mutluluk duyduk. Azerbaycan ile ilişkilerinizin üç devlet tek millet şiarıyla gelişerek ilerleyeceğine dair inancımız tam.” dedi.

-“Projeleri hızla hayata geçirmek için birlikte çalışacağız”

“KKTC’nin güçlendirilmesini öncelikli hedef” gördüklerini belirten Işıkhan, “Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla, 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması 5 Haziran’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalandığını anımsatan Işıkhan, “Anlaşmanın onay ve yürürlüğe girme sürecinin de hızla tamamlanacağına inanıyorum. Bundan sonra anlaşma kapsamındaki projeleri hızla hayata geçirmek için birlikte çalışacağız.” dedi.

“Türkiye olarak her daim KKTC’nin yanında olacağız” diyen Işıkhan, her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübelerini paylaşacaklarını, bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bakanlıklar arası ilişkilerin gelişimi ve ileriki dönem iş birliği imkanları üzerinde değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Işıkhan, “KKTC’li muhataplarımızla son derece iyi seyreden ilişkilerimizi daha sonuç odaklı ve somut işbirliği temelli hale getirmek önceliğimizdir.” dedi.