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Töre, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için taziye mesajı yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 6 askere rahmet, 1 yaralıya da şifa dileyerek, “Kahraman Türk ordusuna yapılan bu hain ve kalleş saldırıyı kınıyorum” dedi.

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Töre, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için taziye mesajı yayımladı
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Töre, şehitler için yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
 
“Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı bilgisini öğrenmiş bulunmaktayım. Kahraman Türk ordusuna yapılan bu hain ve kalleş saldırıyı kınıyorum. Terör örgütünün yapmış olduğu bu saldırıya misli ile karşılık verileceğinden eminim. Şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar diliyorum.”
 
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