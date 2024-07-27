Töre, tanınma için 2025’i işaret etti

Meclis Başkanı Zorlu Töre “Yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum” dedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği tarafından Mutlu Barış Harekâtı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katılmak amacıyla gittiği İstanbul’da, KKTC İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan Töre, burada açıklamalarda bulundu.

Töre, KKTC olarak daima devleti ve Cumhuriyeti savunacaklarını ifade ederek, Barış Harekatı'nın kazandırdıklarından asla fedakarlık etmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Töre, Azerbaycan ile yapılan temaslara işaret ederek, 2025 yılında “tanınmanın” gündeme gelmesini temenni etti.

Töre, İstanbul temasları kapsamında Akit TV canlı yayınına katılarak gazeteci Murat Şahin’in sorularını yanıtladı.

Zorlu Töre , “Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum” dedi.

Töre şunları kaydetti:

“50’nci yıl kutlamalarına 5 Azerbaycanlı milletvekili de katıldı. Çok coşkulu ve heyecanlıydılar. Dile kolay, 50 yıl geçti ve Kıbrıs Türk halkı artık özgürdür, bağımsızdır, güven içerisinde yaşamaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devleti vardır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs halkına hitap etti ve müthiş mesajlar verdi. Artık federasyon sistemi kapanmıştır, artık iki devlet vardır, dedi. Tek devlet olacaksa o Türk devleti olacaktır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında da bulundu. Bu mesaj ilk kez verildi. Bu bizim için büyük bir olaydır.

Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şu an hem diplomatik hem sivil düzeyde, toplum örgütleri düzeyinde çok fazla gidiş gelişler oluşmaya başladı Azerbaycan’a. İnşallah diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu meydana gelir. Azerbaycan Kafkasya’da, diğer Türk cumhuriyetlerine açılan bir kapı gibidir. Azerbaycan şimdiden bu işin bayraktarlığını üstlenmiştir. Arkası gelecektir.

Pakistan da aynı şekilde çok yakın ilgi ve alaka göstermektedir. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka geleceğimiz aydınlıktır.”

