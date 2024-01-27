banner913
banner932
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
12 0
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
16 0
 
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
18 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
22 0
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
26 0
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
142 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
63 0
banner1012
banner985

Töre, sporcu Buse Savaşkan’ı kutladı

banner974
Töre, sporcu Buse Savaşkan’ı kutladı
banner971
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye rekoru kuran KKTC Atletizm Federasyonu Milli Atletlerinden Buse Savaşkan’ı kutladı.

Töre, kutlama mesajında şunları kaydetti:
“Anavatanımızı  Almanya’da gerçekleştirilen yarışmada temsil ederek yüksek atlama dalında 22 yıldır kırılamayan kadınlar rekorunun sahibi olan Buse Savaşkan’ı kutluyorum.
Bu tarihi başarı, azim ve disiplinle çalışarak nelerin başarılabileceği noktasında çok anlamlı bir örnek olmuştur.
Buse Savaşkan’ı kırdığı rekor, Atletizm sporunda mücadele veren gençlerimize yeni bir ilham oluşturacağı kanaatindeyim.
Sevgili Buse’ye bizlere bu onur ve gururu yaşattığı için teşekkür ediyor, nice başarılar temenni ediyorum.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.