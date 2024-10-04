banner913
banner932
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
21 0
BM Sözcüsü Dujarris:
BM Sözcüsü Dujarris: "Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
11 0
 
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
47 0
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
24 0
Hayatının baharında trafiğe kurban
Hayatının baharında trafiğe kurban
213 0
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
20 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
21 0
banner1032

Töre, ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil’i kabul etti: “KKTC’ye kampüs açılmasını büyük bir kazanım olarak görüyoruz”

banner1020

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof.Dr. Ahmet Yozgatlıgil’i kabul etti.

banner1045
Töre, ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil’i kabul etti: “KKTC’ye kampüs açılmasını büyük bir kazanım olarak görüyoruz”
banner971


Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Vekili Prof. Dr. Cumali Sabah ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Töre, ODTÜ’nün her zaman bilimin ışığında yeniliklere açık yapısıyla Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti.
ODTÜ’nün KKTC’ye kampüs açmasını da büyük bir kazanım olarak gördüklerini ifade eden Töre, üniversitenin Güzelyurt’un gelişmesine ve büyümesine büyük katkı sağlayacağına dair inancını paylaştı.
Töre, Rektör Yozgatlıgil’e çalışmalarında başarılar dileyerek üniversiteye her zaman katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

-Yozgatlıgil

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de konuşmasında Kuzey Kıbrıs kampüsünü en üst seviyeye çıkarmak için uğraş vereceklerini söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.