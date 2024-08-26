Töre: “Mehmet Dursun'u özlemle hatırlayacağız”

Töre, mesajında, Mehmet Dursun'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kıymetli kardeşimiz Mehmet Dursun'un Hakk'a yürüyüşünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sevecen ve inançlı kişiliğiyle son ana kadar mücadele eden Mehmet Dursun'u özlemle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Töre, merhum Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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