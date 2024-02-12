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Töre, Limasol Direnişi ve şehitlerini andı

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Töre, Limasol Direnişi ve şehitlerini andı
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Limasol Direnişi ve şehitlerini yayınladığı mesajla andı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Limasol’da Mücahitlerimizin göstermiş olduğu kahramanlık tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır.  Ortaya konulan mücadele ve direniş, Kıbrıs Türkü'nün bugünlere gelmesinde halkımıza önemli bir güç ve ruh katmıştır.  EOKA’cılar tarafından düzenlenen saldırıları püskürten mücahitlerimiz, şanlı bir direnişe imza atmışlardır.  Bu direniş sırasında canını feda eden kardeşlerimiz, şehitlik mertebesine erişerek kalbimizin en derin yerinde yerini almıştır.

Tarih boyunca yaşadığımız acı hadiseler, Kıbrıs Türkünün anavatanından başka güvencesi olmadığını ortaya koymuştur. Türkiye ve Türk ordusu bizim vazgeçilmezimizdir ve bizler bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tarihe mal olmuş direnişimizi selamlıyor, şehit düşenleri saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhları şad olsun.”

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