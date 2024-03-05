Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Umut Derneği 10. yıl onur ödülleri törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Merit Otelde gerçekleşen ödül töreni öncesinde konuşan Töre, insan ve devlet hayatlarında iniş ve çıkışların olabileceğini ancak umutların kaybedilmeden geleceğe güvenle bakılmasını istedi.

Yoksul ve fakir insanlara yardım etmenin bir erdem olduğunu belirten Töre, yardım severlerin teşvik edilmesini, devleti yönetenlerin de hayır kurumlarına destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Töre, KKTC’nin bu topraklarda yaşayan herkesin devleti olduğunu, dünden bugüne kadar geçen zor yılları unutmadıklarını ifade etti.

Ülkede bir çok alanda ihtiyaç sahibi insanlar olduğunu belirten Töre, iyilik yaparak yardıma koşanlara da teşekkür etti.

Umut Derneği’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Töre, insanların umutlarını kaybetmemesini ve hep taze tutmasını istedi.

