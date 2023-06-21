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Töre KKTC Telsim heyetini kabul etti

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Töre KKTC Telsim heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti. 
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonundaki görüşmede konuşan Telsim Genel Müdürü Tüz, ziyaret vesilesiyle ülkenin gelişmesi ve dijitalleşme alanında yaptıkları  çalışmalar hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi. 
Meclis Başkanı Zorlu Töre de KKTC Telsim’in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, son dönemlerde 4,5G ile ilgili yapılan yatırımlardan da büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. 
Kıbrıs Türk halkının her zaman teknolojiyi yakından takip eden bir halk olduğunu belirten Töre, gelişen teknoloji imkânlarının dünyanın her yeri ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hizmetine aynı anda sunulmasının önemini vurguladı.
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