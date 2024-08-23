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Töre: “Kıbrıs Türkü’nün daha güzel şeyleri yaşamaya hakkı vardır”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Arif Tahir Erişer’in yazarlığını, Prof. Dr. Serdar Yurtseven’in editörlüğünü yaptığı “Kıbrıs Probleminin Hakiki Gerçekleri” isimli kitabının imza günü ve tanıtım etkinliğine katıldı.

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Töre: “Kıbrıs Türkü’nün daha güzel şeyleri yaşamaya hakkı vardır”
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Meclis’ten verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Bilim Kurulu tarafından ele alınarak basımı yapılan kitabın tanıtım etkinliği, Girne Bellapais Manastırı’nda yapıldı.
Töre, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının nereden gelip nereye gittiğinin iyi bilinmesi gerektiğini, bu açıdan bakıldığında bu tür eserlerin ve çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydetti.
Ortaya çıkan eserlerin kalıcı olduğuna değinen Töre, “Dününü unutursan tarih yeniden tekerrür eder” sözünün daima hatırlanması gerektiğini söyledi.
Töre, kimseye düşmanlık taşımadıklarını ancak dünü de unutmadıklarına işaret ederek, “Komşularımızın melek olmadığını daima bileceğiz” dedi.
Annan Planı sürecini anımsatan Töre, bu plana hayır diyenlerin ödüllendirildiğini, evet diyenlerin ise cezalandırıldığını belirtti.
Töre, “Dünyaya kendimizi anlatmaya çalıştığımız lobicilik faaliyetlerinde de bu tür eserlere ihtiyaç vardır, bu alanlara yatırım yapılması gerekir” diye konuştu.
Kıbrıs Türkünün daha güzel şeyleri yaşamaya hakkı olduğuna değinen Töre, “Dünya insanlarından daha geri bir toplum değiliz.” dedi.
Töre, Gazze’de yaşanan katliamı bazı çevrelerin adeta alkışladığına işaret ederek 10 ayı geçen süreçte BM’nin sağlıklı bir karar dahi üretemediğini söyledi.
Ülkede sorunlar olabileceğini ve bu anlamda siyasilerin eleştirilebileceğine ifade eden Töre, ancak devletten vazgeçmenin asla mümkün olamayacağını belirtti.
 
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