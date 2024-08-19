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Töre: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gözbebeğimizdir

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Töre: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gözbebeğimizdir
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) atanan Tuğgeneral İlker Görgülü'yü kabul etti. Kabul, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Başkan Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözbebekleri olduğunu söyledi.
Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapmanın herkese nasip olmadığını belirterek Tuğgeneral İlker Görgülü'nün şu an itibariyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın en yüksek rütbeli komutanı olduğunu belirtti.
Türkiye’den gelen komutanlara verdikleri önemi de anlatan Töre, Tuğgeneral İlker Görgülü'nün görevini en iyi şekilde yapacağından şüphesi olmadığını dile getirdi.
Töre, şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sayesinde bu devletin kurulduğunu ve KKTC’ye sahip çıkmanın hem askeri hem de sivil erkanın görevi olduğunu yineledi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü de kahraman Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Tuğgeneral Görgülü, kendisinden önceki tüm komutanların getirdiği noktadan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı daha ileriye taşımak için yedi gün 24 saat çalışacağını kaydetti.
Kabulde, Tuğgeneral Görgülü tarafından Başkan Töre’ye hediye takdim edildi.
 
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