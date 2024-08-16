Töre: “GKK ve KTBK sonsuza dek bu topraklarda görev yapacak”

Meclis açıklamasına göre, Cumhuriyeti Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Tümgeneral Osman Aytaç’a görev yaptığı süre zarfında kurmuş olduğu yakın ilişkiler ve verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tümgeneral Aytaç’ı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak hep hatırlayacaklarını belirten Töre, “Sizlere olan sevgim son nefesime kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.

Töre, ordu ve milletin ele ele olması gerektiğini kendisinin anlayışının bu yönde olduğunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın sonsuza dek bu topraklarda görevini sürdüreceğini kaydetti.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde yaşamına devam edeceğini ve kendilerinin de nöbette olacağını ifade etti.

Başkan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i topraklarının Türk’ün ve Türk milletinin vatanını olduğunu vurgulayarak, milli meselelerde uyanık olacaklarını dile getirdi.

Töre, Mehmetçik ile Mücahit’in birlikte can verdiğini bu anlayışla da yola devam edeceklerini söyledi.

Töre, “Fiziken ayrılsak da kalben birlikte olacağız” diyerek, Tümgeneral Osman Aytaç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, da bir yıllık görev süresi boyunca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den hep destek gördüklerini belirterek, teşekkürlerini sundu.

Aytaç, Başkan Töre’den sürekli güler yüz ve baba ocağı sıcaklığı gördüklerini belirterek, “kalbimizin bir parçası burada olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Töre tarafından çeşitli hediye takdimleri gerçekleşti.