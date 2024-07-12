Töre, ARUCAD'ın mezuniyet törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Başkan Töre, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin ülkede kültür sanat alanında çok büyük eksikliği kapattığını söyledi.

Arkın ailesine yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden Töre, ARUCAD’ın çok ince bir düşüncenin sonucu doğduğunu, bunu bir adım daha ileriye götürerek Avrupa’daki bazı üniversitelerle anlaşmalar imzaladıklarını, bu sayede de KKTC’ye uygulanan ambargoları deldiklerini ifade etti.

Töre, KKTC’nin sadece Türkiye tarafından tanındığını ancak üniversiteler aracılığıyla dünyanın birçok ülkesinden öğrenci mezun ettiklerini kaydetti.

Filistin’de yaşananlara da değinen Töre, İsrail’i yaptığı soykırımdan dolayı lanetlediğini söyledi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere de seslenen Töre, “Kıbrıs’ı bırakıp Gazze’ye bakın, orada savaşı durdurun” dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere, ailelere, akademisyenlere ve üniversitenin yönetimine seslenen Töre, “Dünyada yaşananları da görmeliyiz. Egemenlikten, Cumhuriyet’ten ve KKTC’den asla taviz vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin mezuniyetlerini kutlayan Töre, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi.