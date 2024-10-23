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Toprak altında kalan işçi ölümden döndü

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Kılıçarslan’da su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, kazılan çukurda çalışan 22 yaşındaki Hrıdoy Chandra Paul, üzerine toprak kayması sonucu yaralandı

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Toprak altında kalan işçi ölümden döndü
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Yılmazköy – Kılıçarslan köyü arasında Gecitkoy Barajı şu arıtma tesislerine boru döşendiği esnada meydana gelen kazada bir işçi göçük altında kaldı.

Kılıçarslan’da dün saat 11:45’te, su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, kazılan çukur içerisinde çalışmakta olan 22 yaşındaki Hrıdoy Chandra Paul’un üzerine toprak kaydı. Ayakları toprak altında kalan Paul yaralandı.

Paul, Polis İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontörlünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

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