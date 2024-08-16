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“Toprağımızdan, bayrağımızdan vazgeçmeyeceğiz”

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Taşkent şehitlerini anma töreninde konuşan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan “Ne toprağımızdan, ne bayrağımızdan, ne de Anavatan Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi

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“Toprağımızdan, bayrağımızdan vazgeçmeyeceğiz”
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Taşkent şehitlerini anma töreninde konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, bugün (dün) “dünyanın ve Barış Gücü’nün gözleri önünde işlenmiş insanlık suçunun” 50’nci yıl dönümü olduğunu ifade etti.
“Enosis hayaliyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin evlerinden ettikleri, göçe zorladıkları ve rastgele katlettikleri masum insanları, bizler özgür ve huzur içinde yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin verdiği onurlu mücadeleyi asla unutmamalıyız.” diyen Benan, 1974’te Taşkent’te yaşananları anlattı. Bu milletin “yurdu vatan yapan kahramanlara” minnettar olduğunu ifade eden Benan, soykırıma uğratılan insanlara yapılanların unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Mücadelenin temel noktasının devlete sahip çıkmak olduğunu belirten Benan, 1974 Barış Harekatı ile yalnız Türklerin değil, Rumların da can, mal ve güvenliklerinin koruma altına alındığını; adaya gelen Türk askerinin varlığı sayesinde Kıbrıs adasında 50 yıldır barış ve huzur atmosferinin hakim olduğunu anlattı.
Vatan topraklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koruyacaklarını vurgulayan Benan, “Ne toprağımızdan, ne bayrağımızdan, ne de Anavatan Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

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