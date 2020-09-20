CMIRS tarafından yapılan ankete göre toplumun yüzde 50’si sandığa gitmeyecek. Katılımcıların yüzde 88.26'sı ülkede işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyor

CMIRS, Eylül 2020’de 500 kişi ile telefonda bir anket gerçekleştirdi. Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçerek, bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşanılan gelişmelerden ne şekilde etkilendiğinin de gözlemlenmesinin hedeflendiği araştırmanın bulguları, Mine Yücel tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında her zaman sorulan soruların yanısıra, birçok güncel konu ile ilgili sorular da sorulduğunu ve özellikle korona vakalarının yeniden artış gösterdiği bu dönemde toplumun ruh hali yanında ekonomik beklentilerin de oldukça kötümser bir hal aldığının gözlemlendiğini kaydetti.

Haziran’da gerçekleştirilen ankette toplum en önemli sorun olarak koronavirüsü daha sonra ise ekonomik sorunları sıraladığını kaydeden Yücel, Temmuz ayından itibaren karantinasız girişlerin başlaması ile ciddi oranda artış gösteren korona vakalarının, ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

TOPLUMUN YÜZDE 50’Sİ SANDIĞA GİTMEYECEK

Yücel, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili toplumun yüzde 50’sine yakınının sandığa gitmeme veya siyasete karşı bir kızgınlık belirtmiş olmasının düşündürücü olduğunu da ifade ederek, seçime bir aydan az bir süre kala, Mustafa Akıncı’nın yeniden seçilebileceğinin görüldüğünü kaydetti.

GENEL SONUÇLAR

Katılımcıların yüzde 88.26'sı ülkede işlerin yanlış bir yönde gittiğini belirtti.

Genel olarak katılımcıların ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkındaki beklentileri oldukça kötüdür.

Katılımcıların yüzde 85.35'i ülke ekonomisinin gelecek 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşüyor.

Yüzde 9.83'ü ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde ayni kalacağını, yüzde4.81'i ise daha iyiye gideceğini öngörmektedir.

Katılımcıların yüzde 62.19'u önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünmektedir. Buna karşılık yüzde 32.44'ü ayni kalacağını, yüzde 5.37' se daha iyi olacağını öngörmektedir.

Katılımcıların yüzde40.2'si Doğu Akdeniz’deki gerginlik konusunda endişeli olduğunu belirtmiştir.

SİYASİ DURUM

Sürekli sorulan sorulardan bir tanesi olan kurumlara güvende birinciliği yine Ombudsman aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise en güvenilir siyasi olarak yerini korudu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz sorusunu katılımcıların %22.6’sı cevapsız bırakırken, %14.6’sı kararsız olduğunu ifade etmiş %15.8’i ise oy vermeyi düşünmediğini belirtmiştir.

Sonuçlar bu yönden oldukça düşündürücüdür.

Mine Yücel'in değerlendirmesi şöyle:

"Yüzdeliklere baktığımız zaman ise Mustafa Akıncı’nın %23.6 ile yarışı ciddi bir farkla önde götürdüğünü, ikinci sıradaki Ersin Tatar (%10.8) ile üçüncü sıradaki Tufan Erhürman (%9.2) arasındaki farkın da kapanmakta olduğunu görmekteyiz.

Toplamda 53%lük cevap vermeyen kesimin oyları dağıtıldığı zaman ise seçimin ilk turda bitme olasılığı da belirmektedir.

Adayların Kıbrıs Sorunu, AB ile İlişkiler, İç Meseleler, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik ve Hakla ilişkiler konularında en başarılı hangi aday olur değerlendirilmesinde her başlık altında Mustafa Akıncı’nın kendisine duyulan güven oranı ile tutarlı olarak en yüksek puanları aldığı gözlemlenmiştir.

