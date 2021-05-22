Toplumun çoğunluğu aşılanmadan açılmak çok riskli

Dr. Erol Şeherlioğlu, Sinovac aşısının koruyuculuğunun yüzde 50’de kaldığına dikkat çekti ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşılı turistlerin ülkeye karantinasız şekilde giriş yapmasının risklerine değindi





Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, ülkemizdeki vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yeni açılımlar da gündeme geliyor.

Türkiye’de ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının bulaştırma ve bulaştan koruma etkinliğinin yüzde 50’lerde olması ve ülkemizde nüfusun yaygın şekilde aşılanmamış olması, karantinasız girişler konusunda erken davranıldığı yorumlarına neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşılar arasında yer almayan Sinovac aşısını yaptırmış olan kişilerin ülkemize karantinasız şekilde girişine izin verilip verilmeyeceği henüz bir netlik kazanmazken, hekimler, vaka sayısı oldukça yüksek olan ve bazı ülkelerde kırmızı listeye alınan ülkeler arasına giren Türkiye’den ülkemize karantinasız turist getirmenin sağlıklı olmayacağı görüşünde.

TIP-İŞ Eski Başkanlarından Dr. Erol Şeherlioğlu, vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekti ve toplumun çoğunluğunun aşılanması tamamlanmadan, özellikle Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşılı turistlerin ülkeye karantinasız şekilde giriş yapmasının risklerine değindi.

Farklı firmalara aşıların koruma derecelerinin de değiştiğini söyleyen Şeherlioğlu, tüm aşıların yüzde yüz koruma sağlamadığını ancak özellikle Sinovac marka aşının koruyuculuğunun yüzde 50 oranlarında kaldığına dikkat çekti.

Dünyada uygulanan turizm açılımlarında Sinovac aşısının acil kullanım listelerine girmediğine dikkat çeken Erol Şeherlioğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“Bizim toplumumuz yeterince aşılanmadan, vaka sayısı oldukça yüksek olan ve bazı ülkelerde kırmızı listeye alınan ülkeler arasına giren Türkiye’den turist getirmek sağlıklı değil… Bizim hava yollarımız da deniz yollarımız da Türkiye’ye açık. Zaten çift PCR ile gelip karantinada pozitifleşen örneklerde mevcutken, risk yok demek yanlış olur. Ancak şu da bilinmelidir ki yalnızca Sinovac değil hiçbir aşı yüzde yüz koruma sağlamaz elbette risk olacaktır. Aşıya güvenmek yüzde yüz güven sağlamaz. Dünya ekonomisinin de içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak bir takım riskler elbet olacak ama bu riskleri göğüsleyebilecek durumda olmalıyız.”

