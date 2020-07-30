“Toplumun büyük çoğunluğu bayramı buruk karşılıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “toplumun büyük bir kısmı Bayramı buruk karşılıyor” dedi.

Özyiğit, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni koronavirüs vakalarının ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek “Bayram süresince de tedbiri elden bırakmayalım, hem kendimizi hem de etrafımızdakilerini koruyalım” çağrısında bulundu.

“Hükümetin birbiriyle kavga eden sağlıksız bir yapısı bulunduğunu ve bunun icraatlarına da yansıdığını” söyleyen Özyiğit, Hükümet’in pandemi hastanesi yapmayarak ve sağlık altyapısını yeterince güçlendirmeyerek toplum sağlığını riske attığını, ekonomik anlamda da toplumu rahatlatacak kararlar alamadığını iddia etti.

“Hükümetin ayrıca dar gelirli kesimlere ve ekonomik zorluklar içerisinde olan sektörlere yardımcı olacak adımları da atamadığını” söyleyen Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun bayramı buruk karşıladığını ifade etti.

Vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Özyiğit, “Kıbrıs Türk Halkı’nın Bayramını en içten dileklerle kutlar, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.

