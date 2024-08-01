Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz

GKK’nın 48’inci, TMT’nin 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bugün törenlerle kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler çerçevesinde bu sabah saat 06.00’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri saat 10.15’te TMT Mücahitler Derneği’nde takdim edilecek.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında bugün saat 09.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda 12.00’de çelenk sunma törenleri olacak.

Bu akşam saat 20.00’de ise komutanlık karargahı bahçesinde GKK’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

