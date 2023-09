“Toplumsal cinsiyet eşitliği ortadan kaldırıldı”

Eğitim bilimci, ders kitabı yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Güneyli, “Ders kitaplarında güncelleme altında yapılan birçok değişiklik sadece ve sadece kadına yönelik önyargıları pekiştirmekte, geleneksel rolleri dayatmakta, eşitliği hiçe saymakta ve sonuçta cinsiyetçi kalıp yargıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı

Eğitim bilimci, ders kitabı yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Güneyli, güncellenmiş ders kitaplarının içeriğindeki sorunları ve söz konusu kitapların neden kullanılmaması gerektiğiyle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Prof. Dr. Güneyli, dava konusu olan ‘güncellenmiş’ ders kitaplarında, 5/1996 sayılı yasa ile yürürlüğe giren Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 10. c maddesinde düzenlenen kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her kademesinden kaldırılması hükmüne aykırı durumlar gözlemlendiğini kaydetti.Kitaptan örnekler de paylaşan Güneyli, “Güncelleme altında yapılan birçok değişiklik sadece ve sadece kadına yönelik önyargıları pekiştirmekte, geleneksel rolleri dayatmakta, eşitliği hiçe saymakta ve sonuçta cinsiyetçi kalıp yargıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.Ahmet Güneyli’nin açıklaması şu şekilde:“KKTC’de dava konusu olan ‘güncellenmiş’ ders kitaplarında, 5/1996 sayılı yasa ile yürürlüğe giren Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 10. c maddesinde düzenlenen kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her kademesinden kaldırılması hükmüne aykırı durumlar gözlenmektedir.Örnekler, görsellerde yer almaktadır. Farklı sınıflarda kullanılacak Türkçe ders kitaplarında masal okuyan nine görseli değiştirilerek dede yapılmış, kız öğrenci görseli erkek olarak değiştirilmiş hatta Sabiha Gökçen’in fotoğrafına tahammül edilmeyip kitaplardan çıkarılmıştır.Sosyal Bilgiler 4. sınıf ders kitabında Hindistan aile tanımında geçen ‘Ailede gelin, çocuğu olana kadar çok az hakka sahiptir; özellikle erkek çocuğu olduğu zaman ailede önemli bir konum elde eder. Ailede tüm önemli konularda babanın kararı belirleyicidir.’ cümleleri kadının aile içinde ve kamusal alandaki konumuna zarar vermekte, toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmaktadır. Benzer şekilde Türkçe ders kitabında bir etkinlikte okul müdürü kadın, öğretmen ise erkek olmasına karşın güncellenen kitapta bilinçli bir şekilde bu durum değiştirilerek müdür erkek olmuş ve öğretmen ise kadın yapılmıştır.İnsan hakları ve özellikle de kadın haklarıyla ilgili uğraş veren sivil toplum örgütleri lütfen bizlere destek olunuz. Bu durum kabul edilebilir değildir.Sakın ola ders kitaplarında halen çağdaş yaşama uygun ve kadının etkin olduğu içerik ve görseller vardır, aldatmacasına kanmayın. O bölümlerin çoğunu (hepsini) önceki yazar ve akademisyenler yazmıştır; güncelleme altında yapılan birçok değişiklik sadece ve sadece kadına yönelik önyargıları pekiştirmekte, geleneksel rolleri dayatmakta, eşitliği hiçe saymakta ve sonuçta cinsiyetçi kalıp yargıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.Bu yıl kullanalım, seneye düzeltirsiniz olmaz!”