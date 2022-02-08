banner762
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
12 0
Teknecik’te yakıt bitiyor
Teknecik’te yakıt bitiyor
25 0
 
84 0
15 0
Hızlı internet için engel devlet mi?
Hızlı internet için engel devlet mi?
18 0
U14 Karması Karaman yolcusu
U14 Karması Karaman yolcusu
14 0
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
146 0
banner797

“Topluma ihanet ediliyor”

banner476

El-Sen Başkanı Özkıraç, Teknecik’teki akaryakıtın bitmek üzere olduğunu vurguladı ve Sucuoğlu’na seslenerek “ülke gerçeklerine odaklanan” çağrısı yaptı

banner714
“Topluma ihanet ediliyor”

 
 
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki akaryakıtın bitmek üzere olduğunu doğrulayarak, bir buçuk günlük yakıt kaldığını söyledi.
Yakıt gemisinin Teknecik’e yanaştığını ancak ödeme yapılmadığı için ilgili firmanın yakıt aktarmaya başlamadığı bilgisini paylaşan Özkıraç, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na seslenerek “ülke gerçeklerine odaklanan” çağrısı yaptı.
Maliye Bakanı’nın paranın ödenmesine yetki vermeyerek engel koyduğunu ifade eden Özkıraç, durumun çok ciddi olduğuna dikkat çekti.
Özkıraç, şunları ekledi:
“Hükümet edenler bu topluma ihanet etti. 100 milyon TL aktarılması gerekir, Maliye Bakanlığı yetki vermediği için ödeme yapılamıyor ve yakıt aktarılamadı. Normal koşullarda bugün yakıtın aktarılması gerekiyordu ki dinlendirilebilsin. Herkes koltuk sevdasında, bu topluma ihanet ediliyor!”
Özkıraç’ın açıklaması şu şekilde:
“Şu an itibarı ile Teknecik Elektrik Santrali’ nde birbuçuk günlük yakıt kalmıştır. Eğer Hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yakıt getiren firmaya parasını ödemezse ülke karanlığa bürünecektir. Bu beceriksizliğin bedelini de halk ödeyecektir.
Buradan Başbakan Faiz Sucuoğlu’na çağrımız ve tavsiyemiz, ülke gerçeklerine odaklanmasıdır.
Bu kaosu ortadan kaldırmak için gerekli adımları atsın, atılmasını sağlasın. Aksi taktirde içerisinden daha da çıkılmaz bir kaosla karşı karşıya kalacağız ve bunun da tek sorumlusu hükümet ile KIB-TEK yönetimi olacaktır.
Tekrar ediyoruz, şu anda yakıt gemisi Teknecik’ e yanaşmış, yakıtı boşaltmak için bağlanmış ancak parasını alamadığı için ilgili firma yakıt aktarmaya başlamamıştır.
Birbuçuk gün yakıtın kaldığı Teknecik Santrali susma noktasına gelmiştir. Basiretsizlik yüzünden bu toplumun karanlıkta bırakılması kabul edilemezdir.”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.