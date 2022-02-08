El-Sen Başkanı Özkıraç, Teknecik’teki akaryakıtın bitmek üzere olduğunu vurguladı ve Sucuoğlu’na seslenerek “ülke gerçeklerine odaklanan” çağrısı yaptı







El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki akaryakıtın bitmek üzere olduğunu doğrulayarak, bir buçuk günlük yakıt kaldığını söyledi.

Yakıt gemisinin Teknecik’e yanaştığını ancak ödeme yapılmadığı için ilgili firmanın yakıt aktarmaya başlamadığı bilgisini paylaşan Özkıraç, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na seslenerek “ülke gerçeklerine odaklanan” çağrısı yaptı.

Maliye Bakanı’nın paranın ödenmesine yetki vermeyerek engel koyduğunu ifade eden Özkıraç, durumun çok ciddi olduğuna dikkat çekti.

Özkıraç, şunları ekledi:

“Hükümet edenler bu topluma ihanet etti. 100 milyon TL aktarılması gerekir, Maliye Bakanlığı yetki vermediği için ödeme yapılamıyor ve yakıt aktarılamadı. Normal koşullarda bugün yakıtın aktarılması gerekiyordu ki dinlendirilebilsin. Herkes koltuk sevdasında, bu topluma ihanet ediliyor!”

Özkıraç’ın açıklaması şu şekilde:

“Şu an itibarı ile Teknecik Elektrik Santrali’ nde birbuçuk günlük yakıt kalmıştır. Eğer Hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yakıt getiren firmaya parasını ödemezse ülke karanlığa bürünecektir. Bu beceriksizliğin bedelini de halk ödeyecektir.

Buradan Başbakan Faiz Sucuoğlu’na çağrımız ve tavsiyemiz, ülke gerçeklerine odaklanmasıdır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak için gerekli adımları atsın, atılmasını sağlasın. Aksi taktirde içerisinden daha da çıkılmaz bir kaosla karşı karşıya kalacağız ve bunun da tek sorumlusu hükümet ile KIB-TEK yönetimi olacaktır.

Tekrar ediyoruz, şu anda yakıt gemisi Teknecik’ e yanaşmış, yakıtı boşaltmak için bağlanmış ancak parasını alamadığı için ilgili firma yakıt aktarmaya başlamamıştır.

Birbuçuk gün yakıtın kaldığı Teknecik Santrali susma noktasına gelmiştir. Basiretsizlik yüzünden bu toplumun karanlıkta bırakılması kabul edilemezdir.”



