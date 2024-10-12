Eski milletvekili, yazar, tecrübeli isim İsmail Bozkurt, “devlet ve toplum kaybediyor” dedi

Mecliste hükümetin bir türlü meclis başkanı seçememesi “beceriksizliği” konusunda değerlendirmeler sürüyor…

Eski milletvekili, yazar, tecrübeli isim İsmail Bozkurt, “devlet ve toplum kaybediyor” dedi.

Bozkurt’a göre UBP’den 5 kişi oy vermedi.

Katıldığı tv programında “Neden en yaşlı üye devam etmedi anlamdım?” diye soran tecrübeli, akil isim İsmail Bozkurt, “Çok defa krizler yaşandı ama böylesi yaşanmadı. Maalesef genel anlamda siyaset için, partiler için, bir bütün olarak siyaset kurumu için kötü bir durum. Biraz da şaşırtıcıdır… Neden bu denli kaosa neden olundu. Hukuk bakımından düşünüldüğümüzde konu çok açık… Anayasal kurallar. Hukuki durum açıktır ama olayın siyasal etik boyutunda söylenecek çok şey var ama ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum… UBP’den 5 kişinin vermediği görülüyor. Ortada çok büyük bir sorun var. Demokratik anlayış bakımından gizli oy söz konusu olduğunda hiçbir vekil, partisine bağlı değildir. Vicdanına bağlıdır ona da diyecek bir şey yok. Toplum ve devlet kaybediyor. Seçim en net çare diye düşünüyorum” yorumunu yaptı

