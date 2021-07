Toplum Umutsuz

CMIRS’in anketine göre, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların büyük çoğunluğu ekonomiden endişeli. Halk umutsuz, çaresiz ve kızgın hissederken, mutluluk karnesi notu yine düştü, katılımcılar KKTC’yi yaşanabilir bulmadı

Dönem Mutluluk (0-10) Mart 2015 5.54 Haziran 2015 6.20 Eylül 2015 5.73 Ocak 2016 6.38 Nisan 2016 6.81 Temmuz 2016 5.81 Ekim 2016 5.66 Ocak 2017 6.02 Nisan 2017 6.27 Temmuz 2017 6.42 Ekim 2017 6.27 Şubat 2018 6.80 Haziran 2018 6.59 Eylül 2018 5.43 Aralık 2018 6.25 Mar 2019 6.71 Haz 2019 6.64 Eylül 2019 6.34 Aralık 2019 6.87 Nisan 2020 5.20 Mayıs 2020 5.64 Haziran 2020 6.71 Eylül 2020 5.95 Aralık 2020 6.41 Mart 2021 6.79 Haziran 2021 6.50

Mart 19 Haz 19 Eyl 019 Ara 19 May 20 Haz 20 Eyl 20 Ara 20 Mar 21 Haz 21 Yaşanabilirlik 6 5.93 5.62 6.27 5.93 6.28 5.99 6.32 6.16 6.09

Dönem Demokrasi Puanı Mart 2021 4.91 Haziran 2021 3.74

Aralık 2020 Mart 2021 Haziran 2021 Üretime dayalı istihdam olanakları 3,74 3,92 3.06 Gelir dağılımında adalet 3,50 3,50 2.79 Eğitimde kalite ve eşit erişim 4,78 4,31 4.06 Sağlıkta altyapı ve eşit erişim 4,26 4,47 3.50 Çevre korumada duyarlılık 4,55 4,44 3.36 Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı 5,93 4,35 4.49 Barış ve huzur ortamı 6,34 5,01 5.78 Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü 6,11 4,72 5.57

Prologue Consulting Ltd.’e bağlı Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) ekibi tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülen ve her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın Haziran 2021’de yapılan anketine göre toplumun büyük çoğunluğu, ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini gözler önüne serdi.CMIRS anketine göre her 5 kişiden 4’ü ülkede işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 81.55’i toplumda işlerin yanlış bir yönde gitmekte olduğunu belirtti.Ayrıca ankete katıların ekonomik beklentilerinin daha da kötümser bir hal aldığı gözlemlendi. Ankete katılanların yüzde 58.37’si kendi ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünürken, bu oran Mart 2021’de yüzde 53.53, Aralık 2020’de ise yüzde 41 idi.Katılımcıların ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentileri de kötümser olduğu ankette görülmekte. Ankete katılan her 4 katılımcıdan 3’e yakını, önümüzdeki 2 sene içerisinde, ülke ekonomisinin daha kötü bir hal almasını bekliyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 73.27’si ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtirken, bu oran Mart 2021’de yüzde 71.67 idi.Öte yandan bu çalışmada ayrıca Mart ayına kıyasla toplumun mutluluk oranında bir düşüş gözlemlendi. Haziran 2021 döneminde yapılan ankete katılanların ortalama mutluluk puanı 10 üzerinden. Bu oran Mart 2021 anketinde 6.79’du. Artan ekonomik kaygıların bu düşüşe yol açmış olduğu yorumu yapılabilir.Buna ek olarak ekonomik kaygılara paralel bir şekilde yaklaşık her 3 kişiden birinin de olumsuz bir ruh hali içinde olduğu ortaya çıkıyor.Ankete katılanların yüzde 27.12’si son bir hafta içerisinde sıkça çaresiz hissettiğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde de yüzde 27.8 idi.Ankete katılanların yüzde 65.58’i son bir hafta içerisinde sıkça umutlu hissettiğini belirtti. Bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 72.4 olmuştu.Kendini sıkça umutsuz hissedenlerin oranında 6.62%’lik bir artış gözlemlendi.Son bir hafta içerisinde kendisini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.83 oldu. Bu oran Mart 2021 anketinde yüzde 19.8 idi.CMİRS anketine göre, son bir hafta içerisinde sıkca geleceğe güvenle baktığını belirtenlerin oranında ise çok ciddi bir düşüş yaşandı. Mart ayında bu oran yüzde 60.6 iken Haziran anketinde yüzde 41.72’ye düştü. Anket yapılan dönemlerde ilk kez geleceğe güvenle bakmayanların oranı güvenle bakanların oranını geçti. Son bir hafta içerisinde hiç veya pek sık olmayan bir şekilde geleceğe güvenle bakamadığını belirtenlerin oranı yüzde 58.07 oldu.Yapılan ankete göre ülkenin yaşanabilirlik puanı Aralık 2020’den beri düşmeye devam etmekte. Katılımcıların ülkeye verdiği yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 6.09 oldu, bu oran Mart ayındaki ankette 6.16 idi.: 10 üzerindenBu dönemde ülke yönetimine verilen puanlar şu şekilde: