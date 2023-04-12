Toplum Mutsuz Ve Endişeli

CMIRS’in anketine göre toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.82 oldu. Ülkenin Yaşanabilirlik Puanı ise 10 üzerinden 5.65 Ankete katılanların yüzde 84.2’si ülkede adaletsizliğin yaygın olduğunu, yüzde 82.’6’sı partizanlığın yaygın olduğunu, yüzde 83’ü rüşvetin yaygın olduğunu, yüzde 91’i yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçlarının ikinci bölümü açıklandı.

Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.82 oldu.

Çalışmanın Nisan 2022’deki sonuçlarında toplumun mutluluk puanı 4.37, Haziran 2022’de 4.73 ve Eylül 2022’de ise 4.99 olarak hesaplanmış, bu rakamlar Mart 2015’den bu yana tespit edilen en düşük rakamlar olarak kayda geçmişti.

Ankete göre ülkenin Yaşanabilirlik Puanı 10 üzerinden 5.65 oldu.

Anket sonuçları şöyle:

KENDİNİ SIKÇA ÇARESİZ HİSSEDENLER: YÜZDE 18.87

CMIRS anketine göre, katılımcıların yüzde 18.87’si son bir hafta içinde kendilerini sıkça çaresiz hissettiklerini belirtti.

Bu oran, Aralık 2022 anketinde yüzde 35.74, Eylül 2022 anketinde yüzde 33.47 ve Haziran 2022 anketinde yüzde 42.6 olarak kayıtlara geçmişti.

KENDİNİ SIKÇA MUTLU HİSSEDENLER: YÜZDE 59.8

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde sıkça umutlu hissedenlerin oranı ise yüzde 59.8 olarak belirlendi.

Bu oran Aralık 2022’de yüzde 52.92, Eylül 2022’de yüzde 40.28, Haziran 2022 anketinde ise yüzde 42 idi.

KENDİNİ SIKÇA ENDİŞELİ HİSSEDENLER: YÜZDE 27.2

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde sıkça endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.2 oldu.

Bu oran Aralık 2022’de yüzde 36.75, Eylül 2022’de yüzde 35.46, Haziran anketinde ise yüzde 46.6 idi.

KENDİNİ SIKÇA HUZURLU HİSSEDENLER: YÜZDE 56.4

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendisini sıkça huzurlu hissedenlerin oranı yüzde 56.4 oldu.

Bu oran Aralık 2022’de yüzde 50.6, Eylül 2022’de yüzde 46.7, Haziran anketinde ise yüzde 41.6 idi.

KENDİNİ SIKÇA DEPRESİF HİSSEDENLER: YÜZDE 23.4

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.4 oldu.

Bu oran Aralık 2022’de yüzde 28.11, Eylül 2022’de yüzde 30.52, Haziran anketinde ise yüzde 31.53 idi.

KENDİNİ SIKÇA ÖFKELİ HİSSEDENLER: YÜZDE 29.6

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendini sıkça öfkeli hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 29.6 oldu. Bu oran Aralık 2022’de yüzde 27.11, Eylül 2022’de yüzde 35.05, Haziran anketinde ise yüzde 35.47 idi.

GENEL SORUNLAR: RÜŞVET VE YOLSUZLULUK YAYGIN

Çalışmada, ankete katılanlardan ülkedeki yaygın sorunlara ilişkin de görüş istendi.



Bu kapsamda ankete katılanların yüzde 84.2’si ülkede adaletsizliğin yaygın olduğunu düşünüyor.



Katılımcıların yüzde 82.’6’sı ülkede partizanlığın yaygın olduğunu söylüyor.



Vatandaşların yüzde 83’ü ise rüşvetin yaygın olduğunu, yüzde 91’i de yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor.



Ankete göre katılımcıların yüzde 55’i şiddetin yaygın olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 95.6’sı kumarın yaygın olduğunu düşünüyor.



Yine ankete katılanların yüzde 73.4’ü, ülkede uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu dile getiriyor.



“BÖYLE BİR ÜLKEDE HAYAT KALİTESİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL”



CMIRS Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını değerlendirdi.

Yücel, ankete katılanların yüzde 84.2’lik kesiminin adaletsizliğin; yüzde 82.6’lık kesimin partizanlığın, yüzde 91’lik kesimin yolsuzluğun, yüzde 83’lük kesimin ise rüşvetin yaygın olduğunu düşündüğünü belirterek, “Böyle bir ülkede ne hayat kalitesinden bahsetmek mümkündür ne de bu sorunları çözmeyi merkezine almayan bir siyasetin başarılı olma şansı bulunmaktadır” dedi.

Mine Yücel’in değerlendirmesi şöyle:

“Bu çalışmada ekonomik kaygılar ve işlerin yanlış gittiğini düşünenlerin oranlarında artışlar yaşanmış olmasına rağmen mutluluk ve sosyal güven puanları ufak da olsa artış göstermiştir. Bunu aslında son dönemlerde hiç olmadığı kadar düşmüş olan mutluluk puanlarının yeniden daha normal seviyelere yükselmesi olarak da yorumlayabiliriz.

Buna karşılık ülkede ekonomik sorunlar yanında ciddi birçok sorun bulunduğu ve bu sorunların günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkmakta olduğu da bu çalışmada bir kez daha ortaya çıkmıştır.

84.2%lik bir kesimin adaletsizliğin, 82.6% partizanlığın, 91% yolsuzluğun, 83% ise rüşvetin yaygın olduğunu düşünmekte olduğu bir ülkede ne hayat kalitesinden bahsetmek mümkündür ne de bu sorunları çözmeyi merkezine almayan bir siyasetin başarılı olma şansı bulunmaktadır.”

