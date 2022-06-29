“Toplum kurumlara karşı büyük bir güven kaybı yaşıyor”

CMIRS Direktörü Mine Yücel, toplumun kendisine hizmet etmesini beklediği kurumlara karşı oldukça büyük bir güven kaybı yaşadığına dikkat çekti



Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarının ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü adına oldukça düşündürücü olduğunu söyledi.

Mine Yücel’in anket sonuçlarına yönelik değerlendirmesi şöyle:

Özellikle ifade özgürlüğünün sıkca tartışılmakta olduğu bu dönemde bu çalışmamızda toplumun ifade özgürlüğü ve demokrasi konularında ne derece bilinçli olduğunu ölçmek istedik.

Çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman rahatlıkla söyleyebiliriz ki Kıbrıs Türk Toplumu ifade özgürlüğü ve demokrasi konusunda oldukça bilinçlidir.

İfade özgürlüğü ve demokrasi bilincini ölçmek amacıyla ülkede yönetenler tarafından sıkca kullanılan ‘eleştirmek vatana ihanettir’ veya ‘beğenmeyen gidebilir’ cümlelerine toplumun bakışını ölçtük.

Ankete katılanların 86.41%i ülkesini eleştirmenin vatana ihanet etmek olmadığını belirtmiştir. 64.89% ülkeyi sevmeyenlerin terk etmesi gerektiğine katılmadığını belirtmiştir. Kısacası toplum eleştirmenin vatana ihanet ve ülkeyi terk etmeyi gerektiren birşey olmadığını düşünmektedir. Benzer bir şekilde 62.9% ‘körü körüne’ devleti savunmaya karşı çıkmakta, 71.17% ise devletin her yaptığıyla gurur duymadığını belirtmektedir.

Buna karşılık 43% ülkede ifade özgürlüğü olmadığını dile getirmektedir. 91.59% ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini, 82.48% ise toplumda ekonomik olarak güçlü ama küçük bir grubun daha çok kazanması için çoğunluğun zarar gördüğünü düşünmektedir.

Bu sonuçlar ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü adına oldukça düşündürücü sonuçlardır. Demokrasi ve ifade özgürlüğü konusunda oldukça bilinçli olan toplumun ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü eksiklikleri karşısında kendisine hizmet etmesini beklediği kurumlara karşı oldukça büyük bir güven kaybı yaşıyor olduğu görülmektedir. Hukukla ilgili kurumlara güven devam ederken siyasi kurumlara güven yerle bir olmuş durumdadır. Ülkede küçük bir azınlığın çıkarları uğruna çoğunluğun zarar görüyor olduğu algısı da demokrasi adına oldukça düşündürücü bir bulgudur.

Ayrıca, ülkede nefret söylemi ve ırkçılığın oldukça yüksek olduğu bu dönemde 53.6% oranında bir kesimin nefret söyleminin yasaklanması gerektiğini düşünmesi ise sevindiricidir. Bilindiği gibi ülkemizde ceza yasasındaki nefret söylemi konusundaki madde sadece cinsiyet ve cinsel yönelim konularını kapsamakta olup ırkçılık ve diğer başlıklarda nefret söylemini suç olarak tanımlamamaktadır.

