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“Toplu taşımada devrim yapılacak”

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Ulaştırma Bakanı Arıklı, yük ve yolcu taşıyan ağır vasıtalara çip takılarak taşıdıkları yük, sürat ve yüklerin boşaltıldığı alanların denetlenebileceğini söyledi

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“Toplu taşımada devrim yapılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Adakart” projesiyle toplu taşımada devrim yapılacağını belirtti. Arıklı, yük ve yolcu taşıyan ağır vasıtalara çip takılarak taşıdıkları yük, sürat ve yüklerin boşaltıldığı alanların denetlenebileceğini söyledi.
Arıklı, yolların bozulmasına neden olan aşırı yük taşıyan araçların denetimi için yolcu ve yük taşıyan tüm ağır vasıtalara çip takılacağını, bunun sayesinde aracın taşıdığı ağırlık ve süratının anıda tespit edilebileceğini söyledi.
Arıklı, gelişigüzel yerlere moloz boşaltımı yapan kamyonların da tespit edilebileceğini belirterek “Bu devrim niteliğindeki proje sayesinde yollarımızı bozulmaktan kurtaracağız, trafikte daha güvenli ortam sağlayacağız ve çevremizi koruyacağız. Her şey yolunda giderse bir kaç ay içerisinde devreye girecek” dedi.
Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın büyük katkısı olduğunu belirttiği “Adakart” projesini de hayata geçireceklerini, bunun da ülkedeki toplu taşımacılık alanında önemli bir gelişme niteliğinde olduğunu söyledi.
 
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