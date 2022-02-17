“Toplu taşımacılık duracak”

Kar-İş, Mayıs 2021’den 16 Şubat 2022 tarihine kadar geçen 284 gün içerisinde mazota yüzde 142 zam uygulandığına dikkat çekti ve bu zamlar karşısında artık araçlarını çalıştıramayacaklarını belirtti





Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yapılan zamlara tepki gösterdi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümet edenlerin akaryakıttaki kurmuş oldukları otomatik sistemin her ayın 5’ i ve 15’nci günleri arasında yapılacak olan bu otomatik zamlar karşısında, araçlarını çalıştıramayacaklarını vurguladı.

Topaloğlu, bütün giderlerinin döviz endeksli olduğunu belirterek, piyasada yedek parça v.s. fiyatlarının düşmesini beklerken yükseldiğine dikkat çekti.

Topaloğlu; taşımacılıkta günün koşullarına göre acilen bir devlet politikası geliştirilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Topaloğlu, öğrenci taşımacılığının 2. Döneminin yeni başladığı bu günlerde; güzergah ve yakın zamanda turizm taşımacılığının başlayacağı ve bu şartlar altında yapılamayacağını belirtti.

Taşımacılık sektörünün yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Topaloğlu, sektör olarak kamusal bir iş yaptıklarını kaydederek, devletin’ de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Zenginleşmek için değil, vatandaşa taşıma hizmetini aksatmamak için, devletin taşımacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Topaloğlu, hükümetin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti.

Fuat Topaloğlu “Mayıs 2021 tarihinden 16 Şubat 2022 tarihine kadar geçen bu 284 gün içerisinde mazota % 142 zam uygulanmıştır. 7 mayıs 2021 tarihinde 5,61 TL’ ye aldığımız mazot bu gün 13,56 TL olmuş ve 7,95 TL artış göstermiştir” dedi.

Topaloğlu, toplu taşımacılığın, günümüz koşullarına göre sürdürülebilmesi için; Devletin toplu taşımacılık ile ilgili acilen bir takım önlemler alarak, devletin sürdürülebilir bir yapı için, toplu taşımacılık politikası geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.



