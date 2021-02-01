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Toplu Taşımacılar Birliği, hükümete taleplerini iletti

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Toplu Taşımacılar Birliği, hükümete taleplerini iletti
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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), toplu taşımacılığın ayakta kalabilmesi adına hükümetten taleplerini açıkladı.

Birlik Asbaşkanı Mustafa Dağgül yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarındaki tırmanış karşısında kapanma kararının kaçınılmaz olduğunu ancak pandemiden öncelikli etkilenen sektör olan toplu taşımacılığa bazı desteklerin verilmesi gerektiğini belirtti.

Dağgül, Derneğin taleplerini şöyle sıraladı:
 
“Kapalı kalınan aylara ait Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerinin devlet tarafından muaf tutulması;

T izinli olan yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlardan seyrüsefer, muayene ve T izni harcı gibi tüm diğer alacaklarının en az 6 ay boyunca ötelenmesi veya en az 1 yıl boyunca indirime gidilmesi;

KKTC Merkez Bankası, KKTC Kalkınma Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli enstrümanlar kullanılarak bankalara olan sektörel borç ve taksitlerinin faizsiz şekilde en az  6 ay ötelenmesi;

Sektörde istihdam edilen personele bin 500 TL maaş desteğinin en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi; 
 
Turizm taşımacısı ada geneli 262 meslektaşımıza hibe cansuyu niteliğinde destek verilmesi;

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapan tüm taşımacıları kapalı kabul edilip, taşınamayan toplam gün sayısının yüzde50’sinin kesintisiz ödenmesi;
 
Risk grubunda olan tüm toplu taşıma personeline aşı yapılması”

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