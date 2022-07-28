“Toplam zarar 140 milyon TL’ye ulaştı”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, son gerçekleşen ihalesiz yakıt alımı ile birlikte gerçekleşen zararın 140 milyon TL'ye ulaştığını belirtti





KIB-TEK Yönetim Kurulu Eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, son gerçekleşen ihalesiz yakıt alımı ile birlikte gerçekleşen zararın 140 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, şunları kaydetti:

23 Temmuz 2022 Tarihinde Bakanlar Kurulunun almış olduğu 6. Doğrudan Alım Kararı olan 66,000mton (60,000+%10) sonrası kendilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştik.

CEVİZCİNİN ÇUVALINDAN DAĞITAN BAKANLAR KURULUNA SORUYORUZ:

Yakıtın Fiyatı nedir?

Yakıtın Taşımacılık Fiyatı nedir?

Yakıtın içeriği nedir ve içeriğinde hangi şartlar aranacaktır?

Yakıt yine Teknecik Terminaline uygun olmayan aynı riskli gemi ile mi taşınacak?

Yakıt Analizleri yapılıp, Analiz Sonuçları Kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Vatandaşın cebinden alıp Özel Şirketlerin Kasasını doldurmaya daha ne kadar devam edeceksiniz?

Ünal Üstel'in Kurumu Zarara uğratanlardan SÖZDE soracağı Hesap, Fahiş Fiyattan İhalesiz 66,000 mton daha Yakıt alımı yapmak mıdır?

Hükümet ortağı DP'nin Fahiş Fiyattan İhalesiz Yakıt Alımı konusundaki SÖZDE rahatsızlığı 24 saat içerisinde nasıl geçti ve bu kararın altına imza attı?

Bu soruların hiçbirine Hükümet kanadından cevap gelmemesine rağmen, Fiyat bilgisine ulaştık!

Çok değil daha bir hafta önce 149$/mton'a Yakıt taşıyan firmanin beklenmedik (!) bir şekilde %50 indirim yaparak 75$/mton'a Yakıt taşıyacağını öğrendik!

İhale ile yapılan Yakıt Tedariğine ise Taşımacılık için 33.23$/mton ödendiğini yeniden hatırlatmak gerekiyor.

Yakıta ise "MED Platts HIGH" (Yüksek Fiyat) üzerinden ödeme yapılacağını teyit ettik.

İhale Alımda "MED Platts MEAN" (Ortalama Fiyat) üzerinden ödeme yapıldığını da hatırlatmak gerek.

Güncel Fiyatlar ile, bu İhalesiz Alımda;

Birim Fiyat Farkı. = 42.02 $/mton

Toplam Yakıt Tonajı = 66,000 mton

Toplam Fiyat Farkı = 2,773,320 $

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan 6 İhalesiz Alımla;

TOPLAM ZARAR = 7,817,085 USD

TOPLAM ZARAR = 139,567,017 TL

'ye ulaşmış oldu.

Resmi Gazetede Yayınladıkları Yasa Gücünde Kararnamede, İhalesiz Yakıt Alımının "TC'nin Kamu ve Özel Şirketlerinden yapılacak" yazmasına rağmen, Hükümet olduğunu iddia eden ve bu kararnamenin altına imza atanlar, kendi yazdıklarına yine kendileri uymayarak, KKTC ve Yabancı Ülke Şirketlerinden de Teklif aldıklarını ve bu Tekliflerin elden ele dolaştığını biliyor muydunuz?

#YARGILANACAKSINIZ

#GUDURULAR

