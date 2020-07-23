Topçuköy şehitleri anıldı

Topçuköy şehitleri düzenlenen törenle anıldı. Topçuköy Şehitler Anıtı önünde yer alan anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışının ardından anma töreni İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende ilk konuşmayı yapan Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan, Rumların 22 Temmuz tarihinde köylerine yaptıkları saldırıları anımsatarak, şehitlerin emaneti olan vatan ve bayrağı korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Balan’ın konuşmasının ardından tören günün anlam ve önemine ilişkin şiir okunmasıyla devam etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da vatan ve bayrak uğruna canlarını hiçe sayan Topçuköy şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti. “Vatan ve millet, toprak ve bayrak denilince hiç düşünmeden çıktılar evlerinden ve bir daha geri dönmediler” diyen Sadıkoğlu, Rumların insanlık dışı zulümlerinin 20 Temmuz Mutlu Barış Hareketi ile son bulduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcısı Zorlu Töre de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahte ve Türk ordusuna da işgalci diyenlere atıfta bulunarak ve bu zihniyettekileri eleştirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin milli bir devlet olduğunu ve bu devlete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ülkedeki etkin ve fiili garantörlüğünün önemine vurgu yapan Töre, şehitliklerin direnişin simgesi olduğunu ifade etti.

Topçuköy Şehitlerini anma töreni dua okunmasıyla son buldu.