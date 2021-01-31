Halkın Partisi (HP) Genel Koordinatörü Savaş Toksöz, siyasi çekişmeleri bırakarak halka rehber olmak gerektiğini ifade etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Koordinatör Savaş Toksöz, birkaç ay önce hükümet tartışmaları yapılırken HP’nin, Meclis’te grubu olan partilerin oluşturacağı geniş tabanlı bir hükümet modeli önerdiğinde tepki aldığını ifade ederek, bugün gelinen noktada HP’nin o günlerde yaptığı önerinin ne kadar yerinde olduğunu herkesin gördüğünü kaydetti.

Toksöz, “O dönem ana muhalefet ‘Size ihtiyacımız yoktur, kuracaksak biz kurarız’ demişti ama kurulmadı. UBP de seçim hükümeti önerisiyle bize gelmeden vekil transferiyle azınlık hükümeti kurdu. Demokrasi yara almaya devam etti. Sonra seçim dediler.” ifadelerini kullandı.

HP vekillerinin ülkenin salgın nedeniyle bir seçimi kaldıramayacağını söylemesi üzerine HP’nin seçimden korktuğunu iddia edenlerin olduğunu belirten Toksöz, “O gün herkes sorumluluk ile hareket etmiş olsaydı, bugün yetkin partiler el birliğiyle bu krizi yönetebilecekti, olmadı. En azından şimdi, siyasi çekişmeleri bir kenara koyarak halkımıza rehber olabilmeli, yapıcı muhalefet görevini üstlenebilmeliyiz. Tıpkı bizim yaptığımız gibi” dedi.