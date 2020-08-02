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"TMT ruhuna hala ihtiyacımız var"

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"TMT ruhuna hala ihtiyacımız var"

 Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği gerçeği ortada olduğuna göre, geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruha, hâlâ ihtiyaç olduğunu belirtti.

Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos'un, Kıbrıs Türk halkının eşit egemen bir halk olarak, özgür ve onurlu yaşamından taviz vermeyeceğini dünyaya haykırma günü olduğunu kaydederek, devletin içte ve dışta güçlenmesi için gerçekçi bir çabanın ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Savaşan, yarım asırdan fazla bir süredir devam eden sonu gelmez müzakere süreçlerinin, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık modelini tükettiği görüşünü de savundu.

Savaşan mesajında, toplumsal mücadele önderi Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile TMT kurucuları ile geçmişten günümüze onurları ile mücadele veren kahramanların asla unutulmayacağına işaret ederek tüm kahramanları rahmetle andı, hayattakileri selamladı.

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