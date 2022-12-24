“TMT ruhu yaşatılacak”

Maliye Bakanı Alişan Şan, TMT Mücahit ve Mücahidelerinin var oluş mücadelesinin unutulmayacağının altını çizerek, TMT ruhunun yaşatılacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla muharip derneklere ziyaretlerini sürdürüyor.

Maliye Bakanı Şan bu çerçevede TMT Mücahitler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Şan, TMT Mücahit ve Mücahidelerinin var oluş mücadelesinin unutulmayacağının altını çizerek, TMT ruhunun yaşatılacağını kaydetti.

Şan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı, var oluş mücadelesi ve KKTC için atılan en önemli adımların başında geldiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü;

“1974 Barış Harekâtı’na kadar yaşanan süreçte Kıbrıs Türk halkı olarak insanlık dışı muamelelere maruz kalmış ancak büyük bir direniş göstererek canları pahasına özgürlüğüne sahip çıkan atalarımız, adeta yerin altından bir tohum gibi çıkarak TMT’yi kurmuştur. TMT, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, var oluş mücadelemiz ve devletimiz için atılan en önemli adımların başında gelir.

11 yıllık esaret sonucunda direndik, yokluk, yoksulluk çektik ancak yürüttüğümüz mücadele neticesinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmayı başardık. Şimdi artık büyük bedeller ödeyerek kurulan devletimizi ilelebet yaşatmak ve çağa uygun bir şekilde daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdürmek hepimizin asli görevi olmalıdır.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın anlamlı bir günde ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



