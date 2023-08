TMT Mücahitler Derneği: "30 Ağustos nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zaferdir"

TMT Mücahitler Derneği, 101’inci yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü Türk Ulusunun kopmaz parçası, Yavru Vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutladıklarını belirtti.

Dernek, 30 Ağustos Zaferi’nin, dünya savaş tarihinin önemli olaylarından, en zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zafer, Türk Ulusunun direnişi ve kurtuluşu olduğunu vurguladı.

TMT Mücahitler Derneği’nin 30 Ağustos nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı başlamış oldu.

Mustafa Kemal’in “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı 26 Ağustos 1922 günü sabahın erken saatlerinde başlatılan Büyük Taarruz ile 4 gün içinde düşmanın esas kuvvetleri önce Afyon’da 30 Ağustos 1922 günü de Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebeleri sonucunda yok edilmiş ve büyük zafer kazanılmıştır. Bozguna uğrayan Yunan Ordusunun İzmir’e doğru kaçmaya başlaması üzerine 1 Eylül 1922 günü Takip Harekatı başlatan Mustafa Kemal Paşa şu tarihi emrini verdi “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir İleri.” Bunun sonucu 9 Eylül 1922 sabahı Fahrettin Altay Paşa komutasındaki Türk Süvarilerinin İzmir’e girişi ve bir gün sonra 10 Eylül’de hızla ilerleyen piyade birliklerinin Başkomutan ile İzmir’e girmesi ile Kurtuluş Savaşı 3 yıl 4 aylık süre sonunda sona ermiş oldu.

30 Ağustos Zaferi, dünya savaş tarihinin önemli olayıdır. En zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zaferdir. Türk Ulusunun direnişi ve kurtuluşudur.

Bugün çok güçlü çağdaş imkan ve olanaklara sahip Türk Silahlı Kuvvetleri iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahiptir. Tanrı’ya çok şükür ki Yavru Vatan Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gölgesi ve koruması altında egemen Devletimize sahip özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz. KKTC vardır ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kopmaz bir parçası olarak onur duyduğumuz Yüce Türk Ulusunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve TSK gününü gönülden kutlar, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve şükranla anarız.

Ulu Tanrı, Yüce Türk Ulusunun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini her daim, her yerde muzaffer eylesin."