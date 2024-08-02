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"TMT kurulmasaydı bugünlere gelemezdik"

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, TMT’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı

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"TMT kurulmasaydı bugünlere gelemezdik"
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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle düzenlenen 16 km’lik
"Mukavemet  Yol Koşusu"nun ödül töreni Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde yapıldı.
 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos’un efsanevi Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü olduğunu ve 66. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.
TMT’nin kuruluşundan önce EOKA’nın faaliyete geçmesiyle Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını anlatan Bayar, TMT’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
TMT’nin kurulmasıyla Türkiye ile birlikte direnişi sürdürdüğünü, çok bedeller ödediklerini söyleyen Bayar, Türkiye’yle iş birliği içinde 1974 Barış Harekatı'nın zemininin hazırladığını ve günü geldiğinde de Yunan ve Rum'a gerekli dersi vererek Enosis'in önünü keserek bir devlet olarak bugünlere gelindiğini belirtti.
Bayar, "TMT kurulmasaydı bugünlere gelemezdik” diyerek şehitleri andı, gazileri saygıyla selamladı.
 
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