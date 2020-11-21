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TMT'cileri üzen veda

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TMT'cileri üzen veda
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Vural Türkmen hayatını kaybetti.
Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin efsane kimliklerinden asil yürekli, mütevazı kahraman olarak bilinen Vural Türkmen'in eski silah arkadaşları arasında ve Lefkoşa'da üzüntüyle karşılandı. 
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