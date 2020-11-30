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TMK, 312 milyon Sterlin tazminat ödemeyi kabul etti

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Taşınmaz Mal Komisyonu’na, 2006 yılından 2020 yılına kadar yapılan başvurular nedeniyle 312 milyon 118 bin 627 sterlin değerinde tazminat ödemeyi kabul ettiği yazıldı

TMK, 312 milyon Sterlin tazminat ödemeyi kabul etti
 
KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na, 2006 yılından bugüne kadar yapılan başvurular ve ödenen tazminatlarla ilgili detaylar, Rum basınında yer aldı. 
Kathimerini gazetesi “Taşınmaz Mal Komisyonu’nda Nakit Yok” başlıklı haberinde, gerek Rum avukat AhilleasDimitriadis gerekse TMK’ye yönelik başvuruları üstlenen Kıbrıs Türk avukat Murat Hakkı’nın konuyla ilgili söylediklerini de aktardı.
Gazete, TMK’nin 2006’dan 2020 yılına kadar 312 milyon 118 bin 627 sterlin değerinde tazminat ödemeyi kabul ettiğini yazdı.
Gazete avukat Murat Hakkı’nın açıklamasına dayanarak TMK’deki tazminat ödemelerinin nakit eksikliği nedeniyle 2014 yılından itibaren durduğunu belirtti. 
Habere göre 17 Mart 2006’dan Kasım 2020 tarihine kadar TMK, 6 bin 761 başvuruyu kabul etti.  
Gazete, Rum avukatAhilleasDimitriadis’in, meseleleri sonuçlanan Kıbrıslı Rum göçmenlere ilişkin tazminatların ödenmesinde büyük zorluklar yaşandığı tespitinde de bulunduğunu yazdı.
Habere göre Dimitriadis ayrıca Kıbrıslı Rum mallarının bütününe ilişkin olarak çok az bir bölümünün TMK aracılığıyla çözümlendiğini de ifade etti. 
Gazete yine TMK’ye ait verilere dayanarak başvurusu sonuçlanan Kıbrıs Rum mallarının toplam alanının Kuzey’deki Rum mallarının yüzde 0.8’ine denk gelen  34.6 milyon metre kare (25 bin 872 dönüm) olduğunu yazdı.
ARESTİS’TEN ÇAĞRI 
Öte yandan eski Yüksek Mahkeme Yargıcı YorgosArestis, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, “Maraş kökenli Kıbrıslı Rumları, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulunmaları halinde karşılaşacakları tehlikeler konusunda” uyardı.
Habere göre Arestis, Kıbrıslı Rumların TMK’ye başvuruda bulunmaları halinde hukuk maceralarının sona ermeyeceğini, Kuzey’deki mahkemelerde EVKAF ile (davada) taraf olmakla karşı karşıya kalabileceklerini, günün sonunda da haklarını hiçbir yerde bulamayacaklarını savundu.
Arestis, kapalı Maraş bölgesinin, şehrin yüzde 17’sini teşkil ettiğini belirterek yüzde 17 için şehri satmamaları gerektiğini ileri sürdü. 
 
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