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TL satılığa çıkarıldı

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Güney Kıbrıs’ta bir kişi, geçmişte aldığı ve bugünkü kurla 82.72 Euro olan 790 Türk Lirası’nı, 70 Euro’dan satılığa çıkardı

TL satılığa çıkarıldı
 
 
Her geçen gün değer kaybetmeye devam eden Türk Lirası, satılığa çıkarıldı. Sosyal medyada bir kullanıcı 790 TL değerindeki parayı 70 Euro’dan satışa çıkardı.
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki erimesi devam ediyor. Kıbrıs’ın güneyinde bulunan bir kişi, geçmişte aldığı ve bugünkü kurla yaklaşık 82.72 Euro olan 790 Türk Lirası’nı, 70 Euro’dan satılığa çıkarıldı.
Facebook’tan paylaşılan duyuruda, mantıklı önerilerin dikkate alınacağı da ifade edilirken, geçişlerin yeniden başlamasının ardından Türk lirasının kullanışlı olacağı belirtildi. Yapılan paylaşımda, Türk Lirası’nın güneyde bulunmasının zor olduğu da kaydedildi.
 
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