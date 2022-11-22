banner875
banner815
62 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
12 0
 
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
114 0
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
10 0
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
48 0
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
11 0
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
135 0
banner878

TL ile ticaretin etkisi ne olacak?

banner476

Türkiye ile ticaret TL’ye döndü ama KKTC’de döviz endeksli yaşamda ne gibi etkileri olacağı bilinmiyor

banner825
TL ile ticaretin etkisi ne olacak?
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat Genelgesi ile yapılan değişiklikle Türkiye-KKTC arasında yapılan ticaret artık döviz değil, Türk lirası üzerinden yapılacak. İhracat genelgesindeki yeni düzenleme ile 05 Aralık 2022 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, Gümrük Beyannamesi’nin Türk lirası olarak düzenlenmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu olacak. TL olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü halinde ise TC Merkez’in kurları esas alınacak.
GARİP BİR SESSİZLİK VAR
TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Kasım 2022 tarihli yazısıyla yapılan değişiklik üzerinden uzun sayılacak bir süre geçmesine rağmen, ülkedeki ilgili yetkililer ve özel ticaret kesimi konuyu yorumlamaktan kaçınıyor. Haberin basında duyurulmasının üzerinden günler geçmesine rağmen, özellikle ilgili bakanlıklardan ekonomi ve maliye bakanlıklarının tepkisiz kalması dikkati çekti
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.