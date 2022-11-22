TL ile ticaretin etkisi ne olacak?

Türkiye ile ticaret TL’ye döndü ama KKTC’de döviz endeksli yaşamda ne gibi etkileri olacağı bilinmiyor



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat Genelgesi ile yapılan değişiklikle Türkiye-KKTC arasında yapılan ticaret artık döviz değil, Türk lirası üzerinden yapılacak. İhracat genelgesindeki yeni düzenleme ile 05 Aralık 2022 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, Gümrük Beyannamesi’nin Türk lirası olarak düzenlenmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu olacak. TL olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü halinde ise TC Merkez’in kurları esas alınacak.

GARİP BİR SESSİZLİK VAR

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Kasım 2022 tarihli yazısıyla yapılan değişiklik üzerinden uzun sayılacak bir süre geçmesine rağmen, ülkedeki ilgili yetkililer ve özel ticaret kesimi konuyu yorumlamaktan kaçınıyor. Haberin basında duyurulmasının üzerinden günler geçmesine rağmen, özellikle ilgili bakanlıklardan ekonomi ve maliye bakanlıklarının tepkisiz kalması dikkati çekti