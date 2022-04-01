TKP-YG’de yeni genel sekreter Sururi

Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreterliğine Ersen Sururi seçildi.



Mehmet Davulcu’nun yeniden yapılanma çalışmalarının yolunu açma amacıyla istifasıyla boşalan Genel Sekreterlik ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelikleri seçimi için geçen hafta toplanan Parti Meclisi, Genel Sekreterliğe Ersen Sururi’yi getirirken, yeni MYK’yı da belirledi.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, önceki Salı günü toplanan yeni MYK görev dağılımını şu şekilde yaptı:

Zuhal Koreli (Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı), İlke Özgür Davulcu (Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı), Mustafa Ertanın (Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı), Yalçın Ertugan (Mali Sekreter), Dilek Ötün Say (Eğitim Sekreteri), Özer Kaan (Sivil Toplum Koordinasyon Sekreteri), Yeşim Mertli (Haklar Özgürlükler Sekreteri), Ahmet Kaplan (Sosyal İşler Sekreteri).

SURURİ

Görevlendirme sonrası konuşan Genel Sekreter Ersen Sururi, toplum olarak çok sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve işlerinin zor olduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek, ellerinden gelenin en fazlasını yapmak için çaba harcayacaklarını söyledi.

Emekçi kesimlerin çok sıkıntılı bir durumda olduğunu belirten Sururi, parti olarak daha güçlü bir örgütlenmeyle bu kitlelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

